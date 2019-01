La Uyba non fa sconti e sbanca Cremona

Inizia con una bella vittoria l’avventura nei quarti di finale di Coppa Italia per la UYBA che passa al Pala Radi di Cremona per 1-3 (25-18, 17-25, 23-25, 24-26) contro le padrone di Casa della Èpiù Pomì Casalmaggiore dell’albizzatese Caterina Bosetti.

Partita giocata fino all’ultimo pallone con le biancorosse che perdono il primo set, poi prendono le misure e combattono con grinta riuscendo ad aggiudicarsi il secondo, il terzo e il quarto.

A trascinare la squadra una capitan Gennari in grande spolvero (15 punti), mentre si è già vista una buona intesa tra la nuova centrale Samadan e la regista Orro. Alla luce della vittoria di Cremona, nella gara di ritorno in programma lunedì 21 al Palayamamay, la UYBA dovrà comunque vincere almeno due set per qualificarsi alla Final Four in programma il 2 e 3 febbraio a Verona.

LA PARTITA – Mencarelli schiera Orro in regia, Grobelna opposto, Gennari e herbots in attacco, Bonifacio e Samadan al centro, Leonardi libero.

Il primo set inizia in equilibrio (4-4) poi Rahimova scalda il braccio e porta la èpiù Pomì sul 9-6. Le padrone di casa prendono in mano le redini del set contro una UYBA che fatica in difesa e a muro e che lascia spazio ai colpi di Arrighetti e Bosetti C. (17-12). Sul 19-12 Mencarelli prova a cambiare le carte schierando Meijners su Herbots che lo ripaga segnando subito due preziosissimi punti (19-14). Finale di set in discesa per le casalasche che chiudono sul 25-18.

Nel secondo parziale torna in capo herbots e dopo in 2-0 iniziale, le farfalle reagiscono e segnano ben 4 punti (2-4) facendo capire di voler pareggiare il conto set. Busto allunga con una bomba di Grobelna e con la fast di Samadan (6-11 e time out Gaspari). Al rientro in campo le padrone di casa non riescono a prendere il ritmo e la UYBA allunga ancora (11-19). Gennari e compagne mantengono il vantaggio e il murone di Orro vale il 17-25.

Il terzo set si apre con il vantaggio di 6-9 per le biancorosse che però si fanno riprendere in fretta 9-10. Si prosegue con il leggero vantaggio della UYBA (12-14) anche se le padrone di casa sono intenzionate a mettere pressione. Le farfalle volano guidate da Gennari e Grobelna (15-18). Due punti consecutivi di Caterina Bosetti permettono alla èpiù Pomì di andare a -1 (19-20) e costringono Mencarelli al time out. E’ un finale set punto a punto tra le due formazioni che sono decise a darsi battaglia fino all’ultima palla. Gennari mette a terra il 22-24 e Samadan chiude il set 23-25.

Il quarto set inizia in equilibrio con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (15-15). Le padrone di casa provano a scappare e vanno a +2 (18-16). Grobelna riporta in vantaggio la UYBA (20-21) in un finale set spettacolare. Capitan Gennari mette a terra il 23-24 ma l’errore a servizio di Herbots porta il set ai vantaggi. L’errore di Gray e la ciliegina di Meijners segnano la vittoria per 24-26.

IL TABELLINO

Èpiù Pomì Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (25-18, 17-25, 23-25, 24-26)

Casalmaggiore: Spirito (L), Lussana, Marcon, Gray 3, Bosetti 18, Radenkovic, Arrighetti 6, Carcaces 5, Kakolewska 9, Pincerato 1, Rahimova 23. Non entrate: Mio Bertolo, Cuttino.

Busto: Herbots 4, Grobelna 17, Gennari 15, Cumino, Orro 4, Leonardi (L), Bonifacio 9, Meijners 13, Samadan 12, Botezat. Non entrate: Piani, Peruzzo, Berti.

Arbitri: Spinnicchia e Giardini

Note. Casalmaggiore: ace 1, errori 7, muri 9. UYBA: ace 4, errori 12, muri 8. Durata set: 22’ 22’ 29’ 28’.

Gli altri risultati: Cuneo – Novara 0-3 (12-25, 16-25, 22-25), Firenze – Scandicci 1-3 (18-25, 25-18, 16-25, 22-25), Monza-Conegliano 0-3 (23-25, 13-25, 19-25).