Laboratori, percorsi didattici e animazioni teatrali al Castello Sforzesco

Non solo ingresso gratuito: al Castello Sforzesco l’iniziativa nazionale che permette di entrare liberamente nei musei la prima domenica di ogni mese diventa l’occasione per le famiglie di vivere una giornata di divertimento e cultura per tutti i gusti e tutte le età. Questo l’obiettivo del nuovo programma di “Bimbi al Castello” che per la giornata di domenica 3 febbraio propone animazioni teatrali (gratuite), percorsi didattici e laboratori alla scoperta dei cortili e delle sale museali del Castello Sforzesco da prenotare.

Di seguito l’elenco completo delle attività rivolte ai bambini e alle loro famiglie.

SPLENDORE E MORTE DI BERNABÒ VISCONTI

Animazioni teatrali in museo a cura del Centro Teatro Attivo – Scuola di Recitazione Museo d’Arte Antica – sala II – ore 11.00 e ore 14.00.

Giovani attori dell’Accademia del Centro Teatro Attivo accompagneranno i visitatori in un significativo viaggio nel tempo. Attraverso azioni sceniche e dialoghi ideati per l’occasione, daranno vita ai personaggi delle opere, facendo rivivere lo spirito dell’epoca. Drammaturgia e regia a cura di Flavio Ambrosini. Coordinamento del progetto Annina Pedrini.

Partecipazione gratuita, aperta a tutti e senza prenotazione.

QUANTI STRUMENTI MUSICALI CI SONO AL CASTELLO?

Un percorso di visita al Museo degli Strumenti Musicali, guidato dalla musica stessa. Non mancheranno prove pratiche degli strumenti e moltissimi esempi di musica dal vivo.

Ritrovo all’ingresso del Cortile della Rocchetta alle ore 10.45, davanti allo scalone.

L’attività, adatta a bambini tra i 6 e i 12 anni inizierà alle ore 11 e terminerà alle ore 12.30.

Il contributo richiesto è di 7 euro a partecipante.

Prenotazione obbligatoria allo 02.39663547 oppure info@levocidellacitta.it.

RICCHI DONI PER UN CAPO. IL CORREDO DEL GUERRIERO DI SESTO CALENDE

Visita alla sezione preistorica e protostorica del Castello Sforzesco per capire cosa è cambiato dal Neolitico all’Età dei metalli. Osservando gli oggetti del corredo funerario che accompagnano la sepoltura di un importante personaggio dell’Età del Ferro si cercherà di comprenderne il valore simbolico per poi replicarne alcuni dettagli di questi strumenti, lavorando una sottile lamina metallica.

Ritrovo all’info point del Castello alle ore 10.45.

L’attività, adatta a bambini tra i 6 e i 12 anni inizierà alle ore 11 e terminerà alle ore 12.30.

Il contributo richiesto è di 8 euro a bambino.

Prenotazione obbligatoria allo 02.20404175 oppure segreteria@spazioaster.it

Per maggiori informazioni: www.spazioaster.it.

QUANTI SONO I RAGGI DEL SOLE?

Prendendo ispirazione dalla bellissima Raza viscontea, il sole radiato simbolo dei Visconti realizzata nei cortili del Castello e nelle sale del Museo d’Arte Antica, ogni bambino potrà realizzare il suo personalissimo e brillantissimo sole componendolo con i materiali dalle più diverse texture (carte colorate, nastri, pastelli…).

Ritrovo all’info point del Castello alle ore 10.45.

L’attività, adatta a bambini tra i 4 e i 6 anni inizierà alle ore 11 e terminerà alle ore 12.30.

Il contributo richiesto è di 15 euro (bambino e 2 adulti).

Prenotazione obbligatoria in orari d’ufficio, da lunedì a venerdì contattando Opera d’Arte: info@operadartemilano.it 02.45487400, oppure www.operadartemilano.it. Nel weekend è possibile prenotare solo online. Per info nel fine settimana 9.00-13.00 (no prenotazioni) 392 9480579.

LA GIOSTRA DEI COLORI

Una piacevole visita, che prevede una parte pratica in cui i bambini possono sperimentare direttamente in museo la produzione dei colori con i pigmenti in polvere ed una parte di visita alla Pinacoteca del Castello, in forma di caccia al tesoro, per riconoscere tecniche e materiali della pittura.

Ritrovo all’info point del Castello alle ore 10.45.

L’attività, adatta a bambini tra i 4 e i 5 anni inizierà alle ore 11 e terminerà alle ore 12.30.

Il contributo richiesto è di 15 euro (bambino e 2 adulti).

Prenotazione obbligatoria in orari d’ufficio, da lunedì a venerdì, contattando Ad Artem: info@adartem.it – 02.6597728 www.adartem.it. Nel weekend è possibile prenotare solo online. Per info nel fine settimana 9.00-13.00 (no prenotazioni) 392 9480579.

QUANTI NOMI HA IL CASTELLO?

Ogni cosa ha il suo nome, ma noi sappiamo usare bene i termini della lingua italiana? Magari qualcuno di noi è in Italia da poco, qualcun altro invece è nato qui, ma lo sa cos’è un rivellino, cosa significa parlare di merli Guelfi o Ghibellini, quali sono le parti delle colonne? Un percorso alla scoperta del Castello Sforzesco (cortili e Museo d’Arte Antica) e della sua storia imparando tante parole nuove e come si usano.

Ritrovo all’info point del Castello alle ore 14.45.

L’attività, adatta a bambini tra i 7 e gli 11 anni, inizierà alle ore 15 e terminerà alle ore 16.30.

Il contributo richiesto è di 15 euro (bambino e 2 adulti).

Prenotazione obbligatoria in orari d’ufficio, da lunedì a venerdì, contattando Opera d’Arte: info@operadartemilano.it 02.45487400 – www.operadartemilano.it. Nel weekend è possibile prenotare solo online. Per info nel fine settimana 9.00-13.00 (no prenotazioni) 392 9480579.

MOSTRI NELLE SALE DEL CASTELLO

Mostri, aquile, draghi, serpenti e leoni guidano la visita nei cortili e nelle sale del Castello (Museo d’Arte Antica e Museo dei Mobili), alla scoperta di leggende e di realtà non rappresentabili perché prive di consistenza fisica come le virtù, i vizi, il bene e il male. I piccoli visitatori imparano a comunicare e a conoscere i significati delle sculture e dei bassorilievi, comprendendo il linguaggio visivo dell’epoca. In un laboratorio conclusivo, ognuno può creare il proprio mostro difensore.

Ritrovo all’info point del Castello alle ore 14.45.

L’attività, adatta a bambini tra i 6 e gli 10 anni, inizierà alle ore 15 e terminerà alle ore 16.30.

Il contributo richiesto è di 15 euro (bambino e 2 adulti).

Prenotazione obbligatoria in orari d’ufficio, da lunedì a venerdì, contattando Ad Artem: info@adartem.it – 02.6597728 www.adartem.it. Nel weekend è possibile prenotare solo online. Per info nel fine settimana 9.00-13.00 (no prenotazioni) 392 9480579.

Per tutte le attività prenotazioni entro venerdì 1 febbraio 2019

Ingresso gratuito ai Musei per tutti, laboratori a pagamento.