L’associazione dei carabinieri porta a Varese il generale Mori e il colonnello De Donno

La sezione varesina dell’Associazione nazionale carabinieri ha invitato a Varese il 31 gennaio il Generale dei Carabinieri Mario Mori e il Colonnello Giuseppe De Donno.

Un appuntamento che segue quello organizzato con il “Capitano Ultimo” dei Carabinieri del 17 dicembre scorso, e che l’associazione inserisce nel “Progetto Legalità nelle scuole” promosso dall’ANC di Varese.

Mori il 31 gennaio incontrerà alle 10 gli studenti dei licei Manfredini e alle 20 sarà ospite di una cena ad invito organizzata dal Club Lions Varese Europa presso l’Hotel Palace di Varese. In entrambe le occasioni Mori ripercorrerà i tratti salienti della propria lunga carriera.

Il Progetto legalità nelle scuole dell’ANC Varese ha visto fin da subito la collaborazione e la condivisione dell’Agenzia per il lavoro Openjobmetis S.p.A.: “Eticità e legalità sono due valori molto importanti per noi – spiega Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis S.p.A. –, che perseguiamo ogni giorno. Per questo abbiamo voluto esserci, perché pensiamo che sostenere appuntamenti in cui si spiega ai più giovani come fare per garantire alla legalità di trionfare sia importante. Pertanto, oggi, ascoltiamo con piacere le parole del Generale Mario Mori, cui do il mio personale benvenuto a Varese”.