Le nuove generazioni a lezione di legalità

Anche quest’anno si terrà, presso l’Istituto “Galileo Galilei” di Laveno Mombello – venerdì 1 febbraio 2019, tra le 08:30 e le 12:30 – , la Giornata della Legalità, ormai consolidato evento all’insegna della divulgazione più ampia possibile presso le nuove generazioni dei principi di legalità e lotta alla criminalità.

L’iniziativa è programmata come una conferenza dal titolo “Da Capaci alle frodi sportive”, con contestuale presentazione di lavori realizzati da allievi e docenti, ispirata naturalmente alla lotta alla criminalità organizzata e al ricordo delle illustri vittime che in tale lotta sacrificarono le loro vite, come i giudici Dott. Rosario Livatino, Dott. Giovanni Falcone e Dott. Paolo Borsellino, il Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, e tanti altri valorosi servitori dello Stato ed agenti delle Forze dell’Ordine, come Antonio Montinaro e i suoi colleghi.

Oltre al ricordo di Capaci, Via D’Amelio e delle purtroppo numerose altre stragi di mafia, si rifletterà in particolare sui vari aspetti con cui le attività a stampo mafioso possono oggi intervenire nella nostra quotidianità, dai traffici di stupefacenti fino alle frodi sportive, e sui mezzi a disposizione delle Istituzioni per fermarle nella loro attività criminosa.

Il dibattito sarà, come sempre, onorato dalla presenza e dalla testimonianza della Sig.ra Tina Montinaro, moglie del valoroso Caposcorta del Giudice Falcone, caduto a Capaci insieme ai suoi colleghi nell’adempimento del proprio dovere.

L’evento, ad ingresso libero e gratuito e patrocinato dalla Provincia di Varese, sarà presenziato anche dalle autorità locali e da scolaresche provenienti da plessi scolastici della provincia varesina.

“GIORNATA DELLA LEGALITA'”

Istituto Galileo Galilei

Via alla Torre n.16

Laveno Mombello

1 febbraio 2019, tra le 08:30 e le 12:30