Le suore donano una casa alle Acli e terreni per le attività dell’Enaip

È stato formalizzato oggi, venerdì 11 gennaio, presso lo studio notarile Sironi di Gallarate, l’atto di donazione che le suore della Compagnia Sant’Orsola figlie di Sant’Angela Merici hanno destinato a favore della Fondazione La Sorgente di Solidarietà Sociale – Onlus.

La donazione comprende un fabbricato a Somma Lombardo, in via Mameli 66 e 44, che verrà utilizzato per le attività del circolo ACLI di Somma Lombardo.

Della donazione fanno parte anche alcuni terreni boschivi sempre a Somma Lombardo e Vergiate che la Fondazione pensa di destinare alle attività formative di ENAIP Lombardia – ambito Ecologia/Ambiente/Agricoltura.