Licata: “Come si può aiutare solo i senzatetto saronnesi?”

“L’iniziativa di voler dare un ricovero ai senzatetto è senza dubbio positiva e l’aiuto ai bisognosi, a tutti i bisognosi, deve essere una delle priorità di ogni amministrazione. È innegabile parimenti che qualche dubbio rimanga: solo all’ospedale di Saronno sono stati “censiti” circa una ventina di persone che trovano rifugio all’interno di esso con bivacchi di fortuna. Lo spazio individuato invece dall’amministrazione comunale è molto piccolo, ci staranno tutti? Dove andranno gli altri?”.

Inizia così la presa di posizione del capogruppo del Pd Francesco Licata in merito al nuovo ricovero per senzatetto predisposto dall’amministrazione comunale al quartiere Prealpi.

L’operazione presentata nelle ultime ore ha suscitato un vivace dibattito politico soprattutto sugli aspetti concreti dell’apertura: “La seconda cosa, che se non chiarita potrebbe risultare addirittura fastidiosa, sta in quanto dichiarato dal sindaco Alessandro Fagioli ovvero che “l’intervento è stato realizzato perché promesso ai commercianti del centro”. È stata quindi una necessità di “pulizia” e non di aiuto che ha fatto muovere l’amministrazione? Nel caso sarebbe abbastanza grave, dei poveri non interessa niente a nessuno?”.

L’aspetto che ha suscitato più contestazioni è stata la precisazione che saranno accettati solo senza tetto saronnesi come rimarca lo stesso Licata: “Come si può dichiarare che “come promesso in campagna elettorale vengono aiutati saronnesi”. Sarebbe interessante sapere come si possa determinare la “residenza” di un “senzatetto”. Mi sembra che siano due cose in evidente contraddizione”.