Il Liceo Tosi premiato per i successi sportivi si prepara a rappresentare l’Italia

Sabato pomeriggio presso l’Auditorium BCC a Carugate si sono svolte le premiazioni FIDAL per anno sportivo 2018. Erano presenti tutti gli atleti lombardi che avevano rappresentato l’Italia nelle varie manifestazioni nazionali ed internazionali. Questa importante manifestazione ha riservato come ogni anno un importante spazio anche alle scuole che hanno vinto il titolo regionale Atletica leggera e Campestre 2018.

Il liceo Scientifico Tosi di Busto Arsizio, presente con la sua rappresentativa femminile accompagnata dalla professoressa Giovanna Bandera, si è riconfermato per il settimo anno consecutivo Campione Regionale di atletica e per la seconda volta consecutiva Campione Italiano, titolo conquistato lo scorso maggio a Palermo. In quella sede è stata dichiarata ufficialmente la partecipazione della squadra femminile del liceo Tosi, quale rappresentanza scolastica ai Campionati del Mondo studenteschi a Spalato dal 13 al 19 maggio 2019.

Le ragazze vestiranno la maglia dell’Italia come già avvenuto due anni fa per la rappresentativa Maschile del liceo Tosi che nell’occasione era riuscita a conquistare due prestigiosi titoli mondiali e un quinto posto nella classifica generale a Nancy.

Alla premiazioni erano presenti oltre alle massime cariche dirigenziali Fidal, capitanate dal presidente regionale Giovanni Mauri, anche l’Assessore regionale allo sport e giovani Martina Cambiaghi e la coordinatrice regionale di Scienze Motorie Marinella Trapletti che ha voluto consegnare un premio speciale alla carriera al professor Maurizio Moscheni. Lo storico docente del liceo Tosi da settembre scorso è in pensione dopo 33 anni consecutivi nella scuola bustocca, sottolineando l’importante servizio nelle attività sportive scolastiche verso i giovani studenti e in modo particolare nella atletica, il tutto culminato in splendidi risultati sia agonistici che umani.