Linate chiude per 3 mesi nell’estate 2019: riuscirà Malpensa a gestire tutto?

Brutte notizie per i viaggiatori che intendono scendere all’aeroporto di Linate: durante l’estate del 2019 chiuderà per tre mesi esatti; il tutto secondo i piani, ma proprio durante uno dei periodi di maggior traffico di viaggiatori e merci.

Per la precisione, l’aeroporto di Linate chiuderà dal 27 luglio fino a 27 ottobre, a cavallo fra il periodo di grande afflusso turistico e il rientro a lavoro per moltissimi viaggiatori del cielo.

Il disagio principale per gli utenti è che dovranno spostarsi verso il vicino scalo aeroportuale di Malpensa, in un contesto già piuttosto critico.

Un problema che interessa circa 3000 voli e 2 milioni di viaggiatori stimati nel periodo di chiusura. Per attutire il colpo e l’impennata di traffico per l’aeroporto, era stata pensata inizialmente una ripartizione anche su Orio al Serio, l’aeroporto di Bergamo e Chiari per alcuni voli.

Motivo della chiusura è il rifacimento della pista per sopraggiunti limiti di età. Le piste degli aeroporti, infatti, sono soggette a usura, ma dovendo trattare velivoli molto pericolosi e veloci le operazioni vanno fatte molto tempo prima che la pista inizi a deteriorarsi.

Le operazioni coinvolgono la bellezza di 2442 metri quadri di superficie e moltissimi problemi logistici a causa dell’elevato volume di traffico da deviare.

Dirottamento dei servizi di terra di Linate

I servizi diretti verso Malpensa, gestiti da Trenord e dalle varie aziende che controllano i trasporti su gomma come i pullman, dovranno subire un potenziamento non indifferente, per gestire un traffico che metterà a dura prova le loro possibilità.

Il problema più grosso, però, è quello di come poter gestire il traffico da e verso Cadorna e la stazione centrale. I due hub milanesi sono amministrati da Sea, che avrebbe fatto richiesta di un treno in partenza ogni quarto d’ora dalla stazione centrale.

Trenord, invece, al fine di non congestionare il già pesante traffico della stazione, vorrebbe puntare su Cadorna, che però rischia di non essere del tutto all’altezza.

A questo si aggiunge il periodo, che per cause logistiche vede molti dei vagoni spostati su altre tratte per la gestione e il trasporto dei numerosi turisti.

Non migliora la situazione il ritardo di 1 anno e tre mesi a carico delle gallerie della M4, che in futuro unirà la stazione ferroviaria di San Cristoforo a Linate e che fino al 31 luglio 2023 non sarà in grado di funzionare a pieno regime.

In ogni caso, il primo tratto sarà pronto per la fine del gennaio 2021 e quindi al momento è completamente esclusa dai giochi.

Al momento, la situazione generale è tesa per la difficoltà delle trattative, ma non troppo preoccupante: si prevede di chiudere al più presto i tavoli di concertazione, riuscendo anche a ridurre al minimo i disagi per tutti i viaggiatori interessati al blocco di tre mesi dello scalo di Linate.

Conseguenze per il traffico aereo di Linate

Linate è, di fatto, uno degli aeroporti italiani che possono vantare il maggior traffico civile e commerciale, e la sua chiusura rischia di causare enormi problemi di congestione per la già difficile zona dell’hinterland milanese.

L’estate, oltretutto, è un periodo particolarmente critico, perché il traffico turistico cresce notevolmente e con esso il volume complessivo di velivoli.

Gran parte della gestione della soluzione è in mano alle compagnie aeree che devono rivedere i loro accordi per continuare a mantenere il regime di traffico entro limiti opportuni.

Air Italy ed Easyjet hanno già annunciato che tutti i loro collegamenti saranno dirottati sul Terminal 2 di Malpensa, senza ulteriori aggravi per i passeggeri. Alitalia – che ha il 66% dei voli su Malpensa, compreso l’importante collegamento con Fiumicino – invece tarda ancora a prendere una decisione, vista anche la quantità di velivoli interessati giornalmente.

Spostare direttamente il traffico sull’altro scalo potrebbe portare a serie difficoltà di gestione e sono in fase di valutazione delle vie alternative. Una delle soluzioni potrebbe essere una selezione di velivoli con una maggior capienza per riuscire a compensare i problemi legati al sovraffollamento delle piste, modificando così però anche la proposta della compagnia, con possibili danni economici non trascurabili.

L’aeroporto di Linate

Purtroppo, la necessità del rinnovo della pista di Linate è chiara e non si può ritardare ulteriormente: l’aeroporto risale al 1933 e, nonostante gli ampliamenti passati e la manutenzione ordinaria, ha urgentemente bisogno di essere rinnovato.

L’ultima operazione radicale risale al lontano 1960, con un notevole allungamento della pista per consentire ai velivoli di nuova concezione di atterrare in sicurezza; la striscia di asfalto speciale è stata prolungata fino ad attraversare anche il fiume Lambro.

Fu un aggiornamento piuttosto pesante, che coinvolse l’interruzione della strada Paullese con l’isolamento di Linate da Peschiera Borromeo, risolta in seguito con un discreto investimento di capitali per la costruzione di una viabilità alternativa.

A fianco della gestione del traffico, non si possono trascurare i problemi a carico dei comuni che si trovano nelle vicinanze di Malpensa, già messi a dura prova dal traffico ordinario e per i quali sono previsti ulteriori e pesanti disagi.

I comitati locali sono già sul piede di guerra e costituiscono un’ulteriore voce in capitolo da gestire opportunamente. La superstrada 366, che immette nell’A8, già molto trafficata rischia il collasso, se il traffico non sarà smistato nel migliore dei modi.

Sul versante ferroviario la situazione non è delle più rosee, perché molti Malpensa Express sono al momento già sovraffollati a causa del traffico pendolare degli abitanti della zona. Al momento, le amministrazioni e gli enti preposti stanno ancora elaborando il piano per non rischiare di trovarsi completamente bloccati. I punti da gestire sono molti ma il tempo disponibile, così come le risorse, sono limitati.

Nessun disagio, invece, per i parcheggi Linate, che resteranno attivi fino ad avvio lavori, permettendo anche prenotazioni su lungo periodo.