L’informazione locale a Varese, tante sfide tra carta, web e tv

Si è concluso questa mattina, con una tavola rotonda che si è svolta all’Istituto Salesiano di Varese, il corso di comunicazione e multimedialità organizzato da Radio Missione Francescana in collaborazione con la Diocesi di Milano e l’Università dell’Insubria.

Galleria fotografica Varese - tavola rotonda sull’informazione 4 di 11

All’incontro di questa mattina, intitolato “Varese, il web, l’informazione locale” hanno partecipato alcuni giornalisti storici della città. Intervistati da Gianfranco Fabi sono intervenuti il direttore della Prealpina Maurizio Lucchi, Matteo Inzaghi direttore di Rete 55, Alessandro Casarin ed Enrico Castelli della Rai. Con loro anche Fabio Minazzi, docente di filosofia della scienza all’Università dell’Insubria.

Assente padre Gianni, bloccato da una brutta influenza,la mattina si è aperta con il saluto di don Claudio Ghisolfi, direttore dell’Istituto dei Salesiani, e di monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese.

Molti i temi affrontati durante la tavola rotonda, a partire dai cambiamenti che la presenza sempre più massiccia del web ha introdotto nel mondo dell’informazione tradizionale, dalla carta stampata alla radio alla televisione. Cambiamenti che anche a livello locale hanno cambiato le carte in tavola, sia per la presenza di nuovi soggetti come i giornali online, sia per il ruolo che i social network stanno giocando come “fonte” dell’informazione stessa.

La mattinata si è chiusa con la messa in onore di San Francesco di Sales, “padrone di casa” e patrono di giornalisti e comunicatori.