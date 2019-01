L’opposizione scarica Paglia: “Non potrà essere lui a candidarsi a Sindaco”

“Abbiamo appreso dalla stampa la notizia ufficiale delle dimissioni di Francesco Paglia da Sindaco di Duno, a meta’ del suo mandato, e dopo tre mesi di Presidenza della Comunità Montana per candidarsi a Cuveglio – commentano i consiglieri comunali Nicolò Alagna, Sara Ginelli, Maurizio Molinari -. Concordiamo con lui che è ora che Cuveglio rivesta finalmente un ruolo di primo piano all’interno della valle, dopo dieci anni di amministrazione Piccolo. Noi siamo aperti al dialogo con tutti coloro che vogliono mettere Cuveglio al centro, anche con Paglia. Mettendo però ben in chiaro, per trasparenza, che non potrà essere lui a candidarsi a Sindaco in questo progetto. Il Paese ha bisogno di affidabilità : gli impegni presi con i cittadini si rispettano, per noi questo viene prima di tutto”.