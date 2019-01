Luino dichiara guerra al fumo: sigarette vietate nelle aree verdi e parchi giochi

Con un’ordinanza ad esecuzione immediata il Comune di Luino sancisce che è vietato fumare in tutte le aree verdi, nei parchi, nelle aree attrezzate a parco giochi, nei giardini del territorio comunale.

L’ordinanza entrerà in vigore non appena sarà installata l’apposita segnaletica e prevede anche delle multe molto salate. Chiunque violi le disposizioni, infatti, sarà punito con la sanzione amministrativa prevista da 25 a 500 euro.

Secondo quanto prevede l’ordinanza all’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento e in caso di reiterazione la sanzione corrispondente potrà essere raddoppiata.

Il provvedimento, come spiega l’ordinanza, arriva dopo che dai controlli effettuati nei parchi del territorio comunale sono emerse situazioni ritenute “lesive del diritto alla salute dei cittadini, in particolare dei bambini e degli anziani, legate all’uso frequente degli adulti di fumare in un contesto di interazione con gli altri, anche alla presenza di bambini, con conseguente cattivo esempio comportamentale per le fasce di età più indifese”.