Magia, spettacoli e racconti per la meraviglia dei più piccoli

Tanti spettacoli e occasioni per sperimentare laboratori o fare sport in natura in questo freddo finesettimana di gennaio caratterizzato da bel tempo e venti freddi.

SPETTACOLI

Busto Arsizio: in scena al Teatro sociale Delia Cajelli domenica alle 16.30 c’è “Pirù Pirù” della Compagnia Broggini > I dettagli

Brebbia: domenica alle ore 15 Betty Colombo interpreta “Le storie impigliate” nella nuova biblioteca civica di Villa > Leggi qui

Varese: domenica pomeriggio al Cinema Nuovo parte la nuova rassegna di CinemaKids con “Il Grinch” > Il calendario

ATTIVITÀ

Cunardo: lezioni di sci per bambini e ragazzi sabato pomeriggio alla Baita del fondista > L’iniziativa

Fagnano Olona: fumettisti si diventa in libreria con il corso per giovanissimi tenuto dall’illustratore Disney Emanulele Baccinelli > L’incontro

Varese: domenica sera aperitivo con i bambini con Open Lab al Salotto (di Teddy) in viale Belforte > Leggi

FUORI PORTA

Meride (CH): piccoli paleontologi fanno il calco ai fossili dell’ittiosauro nel laboratorio di domenica pomeriggio al museo > L’evento

Lugano: oltre 2 milioni di mattoncini per le 35 sculture della Sean Kenney’s Nature with LEGO® bricks all’ex asilo Ciani > La mostra

Montagna: i parchi gioco sulla neve e le prime gite in vetta > L’articolo