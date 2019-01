Maurizio Martina a Busto con la mozione #fiancoafianco

Sabato 19 gennaio alle ore 11.00 a Busto Arsizio, nella sede del PD di viale della Repubblica 67, Maurizio Martina, candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico con la mozione #fiancoafianco, incontrerà iscritti ed elettori per confrontarsi e per raccogliere contributi, idee e riflessioni.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato promotore Mozione Martina Varese che presenta così la sfida: «La sfida congressuale che il Partito Democratico sta affrontando è cruciale per costruire la proposta politica democratica, popolare, riformista e credibile per dare futuro al nostro Paese. Con Maurizio Martina proponiamo un partito riformista, aperto e radicato, che dia più risorse, più autonomia e più responsabilità ai livelli territoriali (dalla composizione della direzione nazionale alla definizione delle candidature in Parlamento) per recuperare rappresentanza e consenso a partire dai livelli locali di governo».