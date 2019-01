Maurizio Martina a Busto porta la sua mozione: “Voglio un Pd credibile”

Il Partito Democratico di Busto Arsizio ha ospitato Maurizio Martina nel suo circolo di viale Repubblica a Beata Giuliana. Il candidato alla segreteria del Pd, segretario uscente con il delicato compito di traghettare i democratici nel momento più buio della loro breve storia politica, ha fatto tappa in una città tradizionalmente di centrodestra e dove il Pd non è mai riuscito a sfondare.

Qui ha trovato una sezione piena di iscritti, pochissimi giovani e molti militanti di vecchia data tra l’arrabbiato e lo sfiduciato. Insieme a loro c’erano Martina Cao, assessore a Ispra e capogruppo in consiglio provinciale, la deputata Maria Chiara Gadda, il senatore Alessandro Alfieri, il consigliere regionale Samuele Astuti, i consiglieri comunali Verga e Brugnone, il presidente del consiglio comunale Valerio Mariani.

Martina ha presentato i contenuti della sua mozione #fiancoafianco e ha parlato di rilancio dell’azione del partito partendo dall’essere democratici, stando tra le persone e sui social network ma senza scimmiottare ciò che stanno facendo Lega e 5 Stelle, ha usato la locuzione “alternativa credibile” più volte e ha richiamato tutti all’unità in vista delle elezioni europee.

A proposito di elezioni europee Martina ha ribadito, parlando con la stampa, il buon punto di partenza messo da Carlo Calenda col suo manifesto “Siamo Europei: «Abbiamo bisogno dell’Europa, il nord lo sa bene e senza questa prospettiva non si va da nessuna parte. Ho dato il mio contributo per fare in modo che questo manifesta sia al centro della nostra attenzione».

L’ex-ministro sa che c’è molta rabbia tra i militanti per la situazione in cui versa il Pd. Per cercare la fiducia degli iscritti Martina è sceso in campo: «Dobbiamo ascoltare questa rabbia e farla diventare una proposta, il senso del congresso è anche questo. Dobbiamo essere miti ma non timidi».