Morte di Belardinelli, l’accusa per i tifosi napoletani è di omicidio volontario

Proseguono, a distanza di dieci giorni dai fatti, le indagini sugli scontri prima di Inter-Napoli e sulla morte di Daniele Belardinelli, il tifoso del Varese, ultrà del gruppo Blood and Honour.

Il tifoso dell’Inter 21enne arrestato che ha collaborato con gli inquirenti è stato scarcerato oggi, sabato 5 gennaio, dal gip Guido Salvini dopo il lungo interrogatorio di ieri davanti ai pm, L’ultrà interista fornito ai magistrati “numerosi dettagli utili” sulle “modalità dell’attacco” e per “risalire ai responsabili dell’omicidio di Belardinelli”, “nonostante le minacce ricevute presso la sua abitazione e apparse sui numerosi social network”. Così scrive il gip spiegando che il giovane tifoso ha anche svelato la “identità di numerose persone coinvolte” malgrado la “pressione” e la “omertà” della curva.

Sull’altro versante, quello napoletano, si indaga per omicidio volontario. E’ l’accusa pesante, anche se come ipotesi tecnica “a garanzia” per svolgere tutti gli accertamenti, che viene contesta ad un tifoso napoletano di 25 anni. La stessa cosa – scrive sempre l’Ansa – sarà formalizzata anche a carico degli altri tre ultras che erano con lui a bordo della Volvo V40 che avrebbe travolto e ucciso Daniele Belardinelli.

Nel frattempo, nell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dai pm Michela Bordieri e Rosaria Stagnaro, gli accertamenti proseguono anche per ricostruire le fasi di quell’agguato “militare” degli ultras interisti ai napoletani in via Novara, poco distante da San Siro.