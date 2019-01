Musica, fumetti, aperitivo veg e poesia: è la settimana al Circolo Gagarin

Inizia una settimana molto intensa per il Circolo Gagarin. Nei locali di via Galvani ci sarà musica sperimentale che arriva dallo spazio, un appuntamento di Duluth col fumetto indipendente e una ricca domenica con l’aperitivo vegan in compagnia di Gusto Arsizio e il terzo round del torneo poetry slam.

Ecco il programma completo degli appuntamenti

Giovedì 24 gennaio – Cucina attiva dall 19.30, chiacchierata dalle 21.30

Duluth: Paolo Cattaneo ci racconta il processo creativo di un fumettista indipendente

Paolo Cattaneo è un fumettista indipendente che dopo vari lavori pubblicati per Canicola e fumetti brevi sparsi qua e là sta preparando il suo nuovo fumetto che segnerà diversi cambiamenti nel suo metodo di lavoro. Non parliamo di un libro, ma di quello che succede tra un fumetto e quello successivo. Maggiori info qui.

Sabato 26 gennaio 2019 – Cucina Attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

La morte viene dallo spazio

Un progetto ispirato ai film horror sci-fi italiani e alle colonne sonore, le sue atmosfere occulte si staccano dalla norma in un viaggio senza meta definita. Un mix di kraut, drone, doom, space-rock e ambient che non lascerà nessuno coi piedi per terra. Maggiori info qui.

Dom. 27 gennaio 2019 – Aperitivo dalle 19, Poetry slam dalle 21

Aperitivo vegan + 3° round Torneo Poetry Slam

Nuovo anno, stesse gustosissime tradizioni: torna l’aperitivo vegan in compagnia di Gusto Arsizio e dei loro piatti con prodotti a km 0 e bio. Maggiori info qui. A seguire il 3° round dell’imperdibile Torneo Poetry Slam. Maggiori info qui.