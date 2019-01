Nelly, che ha attraversato il mondo per perdere la vita in via XXV Aprile

Si chiamava Nelly, era solare e disponibile, viveva in una delle vie del centro di Varese, e i suoi giorni si svolgevano tra il lavoro e la messa della domenica, ma anche con il rapporto con gli amici e l’impegno.

Questo è il ritratto che abbiamo potuto raccogliere della donna travolta e uccisa sulle strisce in via XXV Aprile, alle sette di mattina, con un sacchetto del Carrefour in mano e una montagna di vestiti puliti dentro, lanciati dall’impatto sulla via per decine di metri.

Nelly Villaluna era filippina, ma aveva trovato lavoro dall’altra parte del mondo, a Varese, da diverso tempo. Non è stato possibile definire da quanto, ma la sua età – 69 anni, piena maturità ma anche ancora piena capacità di lavorare – fa pensare che fosse qui da tanti anni.

Alle Acli la ricordano come “sorridente, di grande disponibilità e molto presente alle iniziative” come quella di “Piazze del mondo” festa dei popoli e delle comunità migranti del territorio promossa dal Coordinamento Migrante di Varese, mentre alla Casa san Giuseppe, dove si raduna una delle comunità filippine di Varese, la ricordano presente alle messe a loro dedicate.

Ora, di lei Varese ricorderà quella pioggia di vestiti puliti, che forse stavano tornando a casa da chi glieli aveva consegnati da lavare, forse stavano arrivando al vicino cassonetto per le donazioni di abbigliamento, o forse chissà dove stavano per andare. Non lo sapremo forse mai, ma potremo rivolgere una preghiera a Nelly, che ha attraversato il mondo per morire in via XXV Aprile.