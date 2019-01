Occhi elettronici e nuovi vigili hanno bloccato 80 auto senza assicurazione

Ottanta auto senza assicurazione per le strade tradatesi sono state bloccate dalla polizia locale. È il risultato a cui brinda il vicesindaco Franco Accordino dopo l’assunzione di 6 nuovi agenti di Polizia Locale, unita alla installazione dei “varchi” agli ingressi della città.

Grazie all’incrocio delle banche dati gli occhi elettronici sono in grado di capire quali sono i mezzi che circolano e non sono in regola su diversi aspetti, tra i quali proprio l’assicurazione.

“Tutti conosciamo i rischi di un incidente provocato da una vettura senza assicurazione – spiega il vicesindaco -: il quotidiano impegno della Polizia locale di Tradate ha permesso che in pochi mesi sulle nostre strade ce ne fossero ben 80 in meno”.