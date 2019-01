Online il bando Viaggio #inLombardia, 880mila euro per i piccoli borghi

La Regione Lombardia ha approvato il bando “Viaggio #inLombardia“, consultabile sul suo sito istituzionale nella sezione bandi. La misura, presentata su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e moda, Lara Magoni, illustra le modalità attuative e di presentazione dei progetti per promuovere e sostenere i borghi e, in generale, gli enti locali lombardi, per valorizzare la loro attrattività, sviluppare prodotti turistici esperienziali e rafforzare i flussi di visitatori sul territorio. (nella foto l’assessorato regionale in visita al borgo del Sacro Monte )

A disposizione 880.000 euro, suddivisa in due linee: linea borghi, con 400.000 euro destinati a comuni lombardi con numero residenti inferiore o pari a 15.000 abitanti; linea aggregazioni, con 480.000 euro destinati a partenariati composti da almeno due enti locali lombardi.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 4 febbraio sino al 25 febbraio 2019, esclusivamente via PEC, all’indirizzo turismo_moda@pec.regione.lomba rdia.it.

«La Lombardia – ha spiegato l’assessore Lara Magoni – è ricca di piccoli borghi, vere e proprie perle artistiche, culturali e paesaggistiche, che meritano di essere valorizzate. Spesso si tratta di località ai margini dei circuiti turistici classici, che invece possono offrire tanto al viaggiatore, come la riscoperta delle tradizioni e percorsi enogastronomici golosi. Dai borghi di montagna ai laghi, dalle colline sino alle città d’arte, la Lombardia ha un enorme potenziale di attrattività turistica che

può e deve essere ulteriormente esaltato».

Tra le azioni finanziabili dal bando, orientate a strutturare l’offerta turistica in logica esperienziale, vi sono: attività di comunicazione; azioni b2b come partecipazione a fiere e workshop; declinazione di itinerari tematici esperienziali.