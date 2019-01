Nuovo ciclo di incontri dedicato alle coppie in attesa, alle neo mamme e ai neo papà con bimbi fino all’anno di età. Uno spazio di confronto con gli esperti per capire meglio come si diventa genitori, dal parto alla cameretta.

“Il pensiero, l’attesa e il primo anno di vita del bambino” è il titolo dell’iniziativa che si compone di quattro appuntamenti, tutti ospitati nella sede della cooperativa laBanda, in via Tonale 17 a Busto Arsizio.

Sabato 19 gennaio alle ore 11.00

I BAMBINI SANNO NASCERE, LE DONNE SANNO PARTORIRE: DI COSA HANNO BISOGNO?

Incontro a cura di Marta Campiotti e Maria Michela Pirali, ostetriche della Casa Maternità di Montallegro, per parlare di come ogni donna si prepara a partorire con motivazione e amore, per affrontare insieme le paure più frequenti e imparare ad affrontarle. “Risposte concrete per nascere bene”.

Sabato 2 febbraio ore 11.00

TI ASPETTI…AMO

Incontro tra la pedagogista Lisa Baccan de laBanda e i futuri genitori, per parlare insieme di attesa, aspettative e cambiamenti e dar loro una forma, con il materiale messo a disposizione dei partecipanti.

Sabato 23 febbraio ore 11.00

CIBO BUONO IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Incontro a cura di Marta Campiotti e Maria Michela Pirali, ostetriche della Casa Maternità di Montallegro, su come nutrire bene il bambino, a proposito di sana alimentazione, pensiero positivo e respirazione profonda. Partendo da consigli alimentari semplici, ma per lo più sconosciuti, parleremo insieme anche del nutrimento affettivo e ambientale del bambino dentro e fuori il pancione della mamma.

Sabato 16 marzo ore 11.00

FARE SPAZIO AL BAMBINO

Laboratorio teorico e pratico su come pensare all’ambiente della cameretta: le educatrici de laBanda conducono un ragionamento collettivo su come preparare l’universo del neonato. Come costruire per lui un ambiente armonioso, dove sperimentare diverse sensazioni e sviluppare le proprie competenze suscitando il suo interesse. Verrà proposta la realizzazione di oggetti e materiali adatti alle varie fasi di sviluppo del bambino con l’obiettivo di sollecitare le diverse competenze sviluppate nei vari momenti.

Per info su orari e costi contattare la segreteria de laBanda Coop: 0331 680318 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 oppure scrivere a area.infanzia@labandacoop.it.