Perde il portafogli, i carabinieri si presentano alla porta e trovano un ricercato

Era ricercato da più di un anno l’uomo, cittadino marocchino tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Cornaredo, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ad ottobre 2017 dal Tribunale di Como per reiterate violazioni della normativa sugli stupefacenti.

I Carabinieri lo hanno individuato quasi per caso nella serata di ieri a Cornaredo, quando un residente si è recato alla locale Stazione dell’Arma per consegnare un portafogli che aveva rinvenuto per strada: all’interno c’erano alcuni documenti personali della proprietaria, una donna marocchina di 22 anni e residente nella zona di via Levi, incensurata, e pertanto i Carabinieri, che erano impegnati in un normale servizio di pattuglia, hanno deciso di recarsi presso l’abitazione per restituirglielo poco dopo.

Una volta giunti presso l’abitazione però, hanno notato che la donna si trovava in compagnia di un soggetto marocchino di 29 anni, in Italia senza fissa dimora e nullafacente, pertanto insospettiti hanno deciso di approfondire il controllo, scoprendo che lo stesso era ricercato da tempo.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Milano San Vittore.