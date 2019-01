Pericolo incendi: a Besano un’ordinanza impone la pulizia di boschi e campi

Il sindaco di Besano ha emanato oggi un’ordinanza per contrastare il pericolo di incendi boschivi, che obbliga proprietari e conduttori di boschi e campi a mantenere puliti i terreni, rimuovendo i materiali che possono rappresentare un’esca per le fiamme.

«A seguito dei bollettini di allerta diramati dalla protezione civile per il rischio di incendio boschivo, e visti i danni causati dall’incendio della Martica-Valfredda, si è ritenuto di fare cosa giusta e doverosa emanando questa ordinanza di pulizia dei terreni agricoli e boschivi, al fine di prevenire situazioni di pericolo sul territorio di Besano», spiega il sindaco Leslie Mulas.

«Ricordo anche che i Comuni sono stati sollecitati da Regione Lombardia e dalla Provincia di Varese a mettere in atto soluzioni atte a prevenire qualsiasi rischio, fermo restando il perdurare dei divieti già in essere di accensione di fuochi emanati da Regione Lombardia e richiamati dall’ordinanza».

Con il provvedimento, che entrerà in vigore da domani, mercoledì 9 gennaio, si ordina ai proprietari e conduttori di “aree boschive, rurali e agricole l’obbligo di mantenere in condizioni di decoro e pulizia libere da rami e materiale che possa favorire la combustione (ramaglie, grandi quantità di foglie, arbusti secchi ecc.) le aree in oggetto presenti sul territorio di Besano”.

Per i trasgressori sono previste multe da 50 ad 800 euro.

Qui il testo dell’ordinanza