Il piano antineve a Busto: 30 spazzaneve e spargi sale pronti a partire

Quella di martedì è stata una “prova generale” ma dalla notte tra giovedì e venerdì si farà sul serio. La neve dovrebbe arrivare anche su Busto Arsizio con un manto nevoso previsto fino a 20 centimetri e quindi il piano antineve pensato da Agesp e Comune è pronto ad attivarsi.

Lo schema è lo stesso di qualche giorno fa ma -considerando la previsione di neve ben più massiccia- cambiano i numeri. Prima che il primo fiocco di neve cada a terra sulle strade ci saranno già in circolazione 11 mezzi per spargere il sale e la sabbia mentre dal deposito saranno pronti a partire 20 spazzaneve. Le lame -come sempre in questi casi- potranno mettersi sulle strade solo quando il manto nevoso raggiungerà almeno una mezza dozzina di centimetri.

Venerdì mattina, prima dell’apertura di scuole e uffici pubblici, diverse squadre avranno percorso i punti più delicati della città per spalare la neve e spargere il sale. In questa operazione saranno coinvolti complessivamente 20 uomini.

Il comune in ogni caso ricorda che spetta ad ogni singolo cittadino spalare la neve davanti al proprio passo carraio, dai marciapiedi e dalle zone nei pressi del proprio ingresso. La neve rimossa deve essere accumulata a bordo strada e non gettata nel mezzo per non inficiare il lavoro dei mezzi spazzaneve. Per consentire poi di lavorare in maniera più efficiente il consiglio è quello di non lasciare la propria auto parcheggiata per strada.