Politici e vertici della Protezione Civile a Varese per salutare Zamberletti

Fuori il giardino di Palazzo Estense innevato e silenzioso con uno schieramento di auto delle varie forze di sicurezza, dentro il picchetto d’onore con i carabinieri in alta uniforme, tante divise della Protezione Civile e il feretro avvolto dalla bandiera del corpo in mezzo alla sala.

Così si presentava la Camera Ardente per Giuseppe Zamberletti nella sala del consiglio comunale a Palazzo Estense. Non appena è stata aperta alle 15 di oggi (domenica) la cittadinanza ha cominciato ad entrare per salutare un politico esemplare, ammirato da tutti a prescindere dallo schieramento di appartenenza. Politici di centrodestra e di centrosinistra si sono alternati senza soluzione di continuità, uniti dalla certezza che se n’è andato un uomo e un politico a cui tutti devono qualcosa.

C’erano l’attuale capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, Guido Bertolaso (l’uomo che portò la Protezione Civile alla ribalta nazionale col terremoto de L’Aquila), i vertici delle Forze dell’Ordine in provincia e molti uomini politici di primo piano a partire dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, l’ex-presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il consigliere regionale Pd Samuele Astuti, l’assessore regionale all’ambiente Raffaele Cattaneo, la deputata Maria Chiara Gadda e il senatore Pd Alessandro Alfieri per l’ultimo saluto a Giuseppe Zamberletti nella camera ardente allestita nella sala consiliare di Palazzo Estense. Oltre a loro la processione di cittadini è stata lenta ma costante, nonostante il freddo e la neve, per rendergli omaggio.

Significative le parole di Roberto Maroni: «È stato un grande varesino che ha onorato l’Italia migliore. Ha inventato la Protezione Civile moderna e ha risolto tanti problemi ma non è stato riconosciuto da Roma e dalla politica per i meriti che ha avuto ma noi lo ricordiamo che un uomo semplice, che ha amato la sua terra. Un esempio da imitare e da seguire».