Posata la prima pietra d\'inciampo a Saronno. Assente l\'Amministrazione

La polizia locale ha dovuto bloccare la circolazione in via Ramazzotti 12 per permettere ai tanti saronnesi presenti di assistere alla posa della prima pietra d’inciampo saronnesi. A far discutere, invece, un’assenza quella dell’Amministrazione. Sabato mattina alle 9 è stata posata dall’artista tedesco Gunter Demnig la prima pietra d’inciampo della città di Saronno dedicata a Pietro Bastanzetti deportato nel 1944. La cerimonia è stata molto semplice ma sentita e si è aperta con l’artista ha posizionato la placca di ottone con la dedica per ricordare il saronnese che è stato deportato e morto a Mauthausen-Gusen nel 1944 per avere organizzato gli scioperi di Milano del marzo di quell’anno.

Poi la nipote Maria ha raccontato la vita del padre unendo informazioni e ricordi familiari tratteggiando il suo ritratto e mettendo l’accento anche sull’impatto che le sue scelte hanno avuto sulla famiglia e l’eco che la sua vicenda ha avuto nella vita saronnese. La cerimonia si è conclusa con la lettura di alcune missive inviate da Bastanzetti ai figli e alla madre dove si ritrova i valori dell’antifascismo ma anche la tenerezza e l’affetto di un padre.

Tra i tanti saronnesi presenti esponenti della società civile e del mondo politico dai consiglieri comunali in carica Francesco Banfi, Franco Casali, Nicola Gilardoni ai tanti volti noti come l’ex sindaco Gianluigi Stucchi, l’ex presidente Augusto Airoldi e gli ex assessori Cecilia Cavaterra e Giuseppe Nigro. Completamente assente invece l’Amministrazione comunale. Una scelta molto criticata dai presenti ha partite da Nicola Gilardoni: “Non è il momento di fare polemica – ha commentato al termine dell’incontro – ma è una scelta ingiustificabile”.