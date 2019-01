Precipita da una finestra e cade sul tetto del pronto soccorso

Il 118 e i vigili del fuoco stanno intervenendo all’ospedale di Busto Arsizio, in via Arnaldo da Brescia, per soccorrere una donna precipitata da una finestra.

La donna è caduta sul tetto del Pronto Soccorso, che a piano terreno è più ampio del sovrastante padiglione (nella foto). Sul posto ci sono anche i carabinieri.

(Articolo aggiornato alle ore 8.40 di martedì 15 gennaio 2019)