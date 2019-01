Il Premio Chiara-Festival del Racconto premia i giovani registi

Hanno chiesto a giovani videomaking di raccontare la vita di Pietro Chiara, la sua carriera e la provincia in cui ha vissuto. Per la prima volta, il premio letteraro dedicato allo scrittore luinese, “Il Festival del Racconto”, ha lanciato un concorso per registi e domenica 3 febbraio premierà i migliori a Villa Recalcati, alle ore 17.

L’Associazione Amici di Piero Chiara infatti, ha organizzato un breve cerimonia durante la quale premierà i vincitori alla presenza della giuria che ha selezionato i girati migliori. Saranno presenti il presidente di giuria Domenico Lucchini, direttore CISA Locarno, i giurati Minnie Ferrara direttore ICMA Busto Arsizio e membro CDA Fondazione Film Commission, Gianmarco Gaspari docente letteratura italiana Università dell’Insubria, Giorgio Ghisolfi regista e docente, Matteo Inzaghi direttore Rete 55, Bernardino Marinoni giornalista e cultore di Piero Chiara, Antonio Mariotti responsabile redazione spettacoli Corriere del Ticino.

Durante il pomeriggio verranno proiettati i video finalisti del concorso “Piero Chiara, la provincia specchio del mondo”, ecco i titoli: “La bellezza del vivere” di Fabrizio Albertini, “Piero Chiara, la provincia specchio del mondo” di Alberto Brogi, “Culla di storie” di Angela Disanto e Luca Leone, “Piero Chiara, la provincia specchio del mondo” di Maria Teresa Garzola, “L’ago della memoria” di Carlo e Silvia Lavit Nicora e “L’uomo sotto il cappello” di Valentina Zanzi.