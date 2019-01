Il referendum sugli stipendi degli amministratori l’hanno fatto e approvato già tre anni fa gli svizzeri. Non dei sindaci, ma dei top manager delle società quotate in Borsa, più volte ragione di scandalo per le cifre da capogiro incassate anche dopo fallimenti. Chiedere ai cittadini, che sono gli azionisti del Comune, se è giusto lo stipendio del loro sindaco suona, più che futile, irrisorio. Se è bravo e rieletto, quello è il suo premio. Se no, il voto serve a licenziarlo. Il problema dei nostri politici non è quanto costano, ma quanto rendono.