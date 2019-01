“Pronti a offrire videocamere intelligenti per difendere i monti dagli incendi”

Videocamere intelligenti che scrutano i pendii, capaci di identificare un principio di incendio e in grado di comunicare le esatte coordinate geografiche in cui intervenire. Un sistema fantascientifico che presto potrebbe iniziare a scrutare i monti della nostra provincia grazie alla donazione che la Volta Artificial Intelligence è pronta a fare per proteggere i nostri monti.

Mentre infatti sulla Martica continuano le operazioni per spegnere le fiamme a Las Vegas l’azienda con sede a Gerenzano sta partecipando al Consumer Electronics Show, ma il suo pensiero è rivolto a casa. «Il nostro cuore è sempre rivolto verso la comunità di Varese che ancora una volta è stata colpita dal problema degli incendi» dice Silvio Revelli, il Ceo dell’azienda, annunciando così «una soluzione di monitoraggio e prevenzione degli incendi boschivi».

Il sistema pensato dall’azienda si basa su un reticolo di telecamere distribuite che permette il monitoraggio continuo del territorio. Sulla base di quelle immagini e attraverso un sistema di riconoscimento visuale «noi possiamo identificare una colonnina di fumo, tipica di ogni principio di incendio boschivo, e abbiamo anche la tecnologia per fornire le coordinate esatte del principio di incendio». In questo modo «tutte queste informazioni possono consentire a chi di competenza di intervenire tempestivamente e quindi abbattere la possibilità che l’incendio si sviluppi».

La Volta aveva iniziato a pensare a questo sistema un anno fa, quando a bruciare fu il Campo dei Fiori, e adesso con quello che sta succedendo sulla Martica si sono riaccesi i riflettori sull’idea. «Noi vogliamo mettere a disposizione gratuitamente questa tecnologia per la nostra comunità -dice Revelli- ma cerchiamo un partner hardware che possa fornirci la connettività e l’installazione delle telecamere».