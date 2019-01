Qualità dell’aria e scelte amministrative: un convegno di Ancitel Energia

Si è svolto oggi 16 gennaio 2019 a Varese, al Salone Estense, il seminario formativo “Qualità dell’aria: gli attori, la normativa e le responsabilità sul territorio”, riflessione intorno al tema della qualità dell’aria, sempre più un’emergenza che necessità di un approccio integrato per essere risolta.

La discussione ha fatto emergere la responsabilità degli Enti pubblici sull’emergenza dell’inquinamento atmosferico, ed ha affrontato le azioni per prevenire i rischi sulla salute e sull’ambiente, gli aspetti legali e amministrativi per i Comuni che non sono metanizzati o lo sono solo in parte e infine ha prospettato soluzioni innovative e sostenibili da un punto di vista ambientale, economico e sociale, che rispettino le normative vigente e che siano in linea con le politiche energetiche nazionali ed europee.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Varese, è stata organizzata da Ancitel Energia e Ambiente in collaborazione con Assogasliquidi-Federchimica, insieme all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese e all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Varese.

«Il miglioramento della qualità dell’aria passa attraverso strategie condivise, obiettivi comuni e sforzi collettivi, partendo dalla consapevolezza che i singoli comportamenti e le azioni comuni possono davvero fare la differenza. Confermo l’impegno da parte del Comune di Varese riguardo la lotta all’inquinamento atmosferico – ha spiegato Maria Paola Cocchiere, consigliere comunale e presidente della commissione area vasta del comune di Varese, in rappresentanza dell’assessore Dino De Simone -Oggi stiamo infatti lavorando sull’efficienza energetica degli edifici, con la riqualificazione della scuola Pellico a basso consumo. Abbiamo inoltre finanziato la sostituzione delle caldaie a gasolio dei condomini con i nostri bandi e, per quanto riguarda la mobilità, stiamo utilizzando per il comune due auto elettriche e una in car sharing sempre elettrica, mentre a breve ci saranno 24 stalli per ricarica elettrica auto ad uso dei cittadini di Varese».

«Qualità dell’aria vuol dire qualità della vita. Per questo – ha dichiarato il Vice Presidente di Assogasliquidi-Federchimica, Andrea Arzà – il dibattito di oggi ha rappresentato una valida occasione per fare il punto sulle azioni da mettere in piedi per tutelare la salute dei cittadini ed evitare il ripetersi delle emergenze legate all’inquinamento atmosferico, con tutte le conseguenze economiche e sociosanitarie. Tra le azioni che le istituzioni, sia locali che nazionali, possono intraprendere c’è quella di puntare di più su combustibili puliti e già disponibili, come il GPL e il GNL. Studi scientifici, realizzati da istituti di ricerca pubblici, hanno dimostrato le proprietà ecologiche di queste fonti e il basso impatto ambientale, rispetto a tutte le altre fonti energetiche impiegate per il riscaldamento domestico. Esse rappresentano quindi una soluzione già pronta, oltre che versatile e di facile impiego per i comuni non metanizzati, per ridurre l’inquinamento e migliorare la salute, e la vita, dei cittadini».

«Ringrazio il Comune di Varese e AssogasLiquidi – Federchimica – spiega il Presidente di Ancitel Energia e Ambiente Filippo Bernocchi – per l’importante iniziativa che ha permesso di affrontare il problema della qualità dell’aria con un approccio integrato, coinvolgendo gli enti locali che spesso non sono a conoscenza delle proprie responsabilità e delle opportunità legate all’utilizzo di GPL e GNL, attraverso sistemi off grid».