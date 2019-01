Quattro fiocchi di neve e la pista di pattinaggio è servita

Quattro fiocchi di neve e alcune zone della città diventano piste di pattinaggio, soprattutto per i pedoni. In molti questa mattina a Busto Arsizio si sono lamentati, anche attraverso i social network e i gruppi cittadini, delle lastre di ghiaccio che si sono formate dopo la breve nevicata di domenica.

Il sopraggiungere della notte, complice il cielo stellato, ha fatto calare sensibilmente le temperature ghiacciando il sottile manto nevoso che si è formato sui marciapiedi e in alcune vie secondarie (nella foto l’angolo ta via pergolesi e via Marsala). Nonostante quest’oggi si siano toccate temperature abbastanza alte, nelle zone all’ombra il ghiaccio non si è sciolto

I cittadini hanno lamentato la mancata salatura di molti marciapiedi da parte dell’amministrazione comunale. Da mercoledì il tempo tornerà a peggiorare ed è prevista neve anche in quantità importanti. L’amministrazione avrà previsto un piano antineve?