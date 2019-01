Rapporto Oxfam: nell’ultimo anno i più ricchi del pianeta hanno guadagnato 2,5 miliardi al giorno

L’ultimo rapporto Oxfam dal titolo “Bene pubblico o ricchezza privata” conferma una tendenza che si è andata rafforzando negli ultimi dieci anni: la forbice della ricchezza si divarica sempre di più. Nel corso dell’ultimo anno la ricchezza di 1900 miliardari è aumentata di 900 miliardi di dollari, ovvero di 2,5 miliardi di dollari al giorno. Di contro, 3,4 miliardi di persone, la metà più povera dell’umanità, hanno visto diminuire quel che avevano dell’11%. Si tratta di persone che faticano ad affrancarsi dalla povertà estrema e vivono con meno di 5,50 dollari al giorno. Se si guarda al genere, secondo il rapporto Oxfam, gli uomini possiedono il 50% in più della ricchezza posseduta dalle donne.

Una via per ridurre questa estrema diseguaglianza è fare investimenti in istruzione e salute. Una soluzione confermata da un recente studio in 13 paesi in via di sviluppo dove questi investimenti hanno determinato il 69% della riduzione totale della disuguaglianza.

Una maggiore giustizia fiscale potrebbe risolvere molti problemi. I super ricchi però godono di aliquote fiscali molto basse. In alcuni paesi, come Regno Unito o Brasile, considerando insieme imposte sui redditi e sui consumi, il 10% più ricco della popolazione paga meno tasse del 10% più povero (in proporzione ai relativi redditi).

Evasione ed elusione fiscale internazionale hanno raggiunto inoltre livelli allarmanti: una cospicua parte di redditi finanziari degli individui più facoltosi svanisce offshore, mentre i redditi di molte imprese multinazionali sfuggono all’imposizione fiscale. Decine di miliardi di entrate fiscali mancanti − che potrebbero finanziare servizi essenziali pubblici − sono il costo degli abusi e della pianificazione fiscale aggressiva delle imprese.

Secondo il rapporto, se l’1% più ricco della popolazione pagasse soltanto lo 0,5% in più di imposte sul proprio patrimonio se ne ricaverebbe un gettito fiscale superiore a quanto serve per mandare a scuola tutti i 262 milioni di bambini che ancora non ci vanno e a fornire assistenza sanitaria necessaria per stare in vita a 3,3 milioni di persone. (Fonte Oxfam)