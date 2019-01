Rischio neve, da stanotte salatura delle principali strade e delle scuole

Torna la neve sulla provincia di Varese sia nella fascia prealpina, sia sull’alta pianura e, anche se non sarà molta e soprattutto si fermerà già nel corso della giornata di mercoledì, per tornare molto probabilmente già dalla serata di giovedì in maniera più consistente, è stata emanata comunque una allerta meteo gialla per la giornata di mercoledì, senza contare la possibile formazione di ghiaccio sia durante la fase più probabile delle precipitazioni (dalle ore 00 alle ore 12 del 30/01), sia nel corso della serata-notte tra domani 30/01 e giovedì 31/01, con possibili valori negativi di temperatura a tutte le quote.

Per questo il Comune di Varese ha deciso di dare il via da questa notte, 30 gennaio, alle operazioni di salatura sui percorsi cittadini e degli ingressi e marciapiedi vicini alle scuole: