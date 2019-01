Salute, amore e gravidanza: i vostri desideri nel falò di Sant’Antonio

Eccoli qui, raccolti in una nuvola di parole, tutti i vostri 1565 desideri che abbiamo posizionato nella pira per essere bruciati a consegnati a Sant’Antonio.

Si tratta dei desideri che abbiamo raccolto attraverso il nostro modulo online per tutti coloro che per varie ragioni non potranno essere presenti alla serata del falò di questa sera, mercoledì 16 gennaio.

Naturalmente nemmeno noi li abbiamo letti, per non violare la privacy di nessuno e vanificare lo scopo, ma attraverso un sistema di visualizzazione delle parole automatico abbiamo costruito quest’immagine che raccoglie le parole più ricorrenti tra quelle usate nei desideri.

Secondo l’analisi dei temi indicati la maggior parte dei desideri riguardano la salute (sono ben 358), seguono il lavoro (292), la gravidanza (127), il matrimonio e la famiglia.

Ora non resta che attendere l’accensione della pira che avverrà alle 21 e che trasmetteremo in diretta Facebook.

Tutto quello che devi sapere sul Falò di Sant’Antonio