Samarate, arrivano i soldi per l’illuminazione. “Ma bisogna convocare la commissione”

A Samarate arrivano 1,7 milioni di euro per l’illuminazione pubblica di nuova generazione: «un importante contributo a fondo perso per l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica» sottolinea il consigliere Maurizio Garofalo, con una copertura «corrispondente al 30 % del costo dei lavori».

Se ne parla da tanti anni, ne è consapevole anche Garofalo,. «Risultato questo molto importante che giustifica la purtroppo lunga gestione di questa iniziativa partita sin dal 2015 con la precedente amministrazione (primo Tarantino, ndr), ma che dimostra che la perseveranza sulle iniziative e la collaborazione tra amministrazioni paga, infatti aver partecipato al bando Lumnen regionale in forma aggregata ci ha permesso di ottenere un punteggio aggiuntivo che ha consentito l’inserimento in graduatoria del nostro progetto».

Il contributo, spiega Garofalo, consentirà il miglioramento del progetto «con l’implementazione di nuove lampade dove oggi l’illuminazione è scarsa o assente, utilizzando il contributo Regionale».

Per questo Garofalo sollecita un passo in avanti: «Il progetto attuale non prevede alcuna estensione delle circa 2200 lampade esistenti, quindi si chiede alla maggioranza di convocare la commissione congiunta lavori pubblici e politiche energetiche al fine di valutare per tempo questa nostra proposta, dando soddisfazione a tutti quei cittadini che pagano le tasse al pari degli altri ma che hanno una illuminazione davanti a caso loro non adeguata. Ogni anno si bruciano oltre un centinaio di lampade, che essendo al mercurio non sono più in produzione, comportano la totale sostituzione del corpo illuminante con spese aggiuntive a carico del Comune, per altro anche le restanti lampade superstiti sono esaurite e producono una luce inadeguata, e sono oramai giunte a fine vita. Questo ulteriore elemento determina l’urgenza di intervenire in maniera rapida , al contrario un completo intervento di efficientamento sarà vanificato dalla graduale sostituzione in conseguenza della manutenzione, rischiando per altro un non totale utilizzo del contributo ricevuto».

«Il finanziamento Regionale prevede l’inizio dei lavori entro un anno dalla concessione del finanziamento stesso, e l’ultimazione dei lavori entro il 31.12.2020, sono oramai trascorsi quasi 3 mesi dalla concessione del finanziamento, senza che sia stato svolta una minima discussione su come si intende gestire l’iniziativa, sollecitiamo quindi la convocazione delle commissioni congiunte al fine di valutare questa proposta di integrare il progetto approvato a sua tempo dalla giunta, utilizzando le già previste risorse comunali per dotare tutte le strade pubbliche di una adeguata illuminazione pubblica incrementando il numero dei punti luce esistenti»