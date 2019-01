Si avvicina il momento della gioeubia: la Pro Loco prepara il “Rogo della giubbiana”

A Varese è il falò di Sant’Antonio del 16 gennaio ad annunciare che l’inverno è già a metà e che all’orizzonte già si vede la primavera. Nel Basso Varesotto – ma non solo – l’appuntamento è invece l’ultimo giovedì di gennaio, con la tradizione della gioeubia.

A Gallarate il falò propiziatorio prende il nome di “rogo della Giubbiana”.

E anche quest’anno la Pro Loco – guidata dall’instancabile Vittorio Pizzolato (nella foto sotto) – scalda i motori: «Lo faremo alle Azalee, non al campo sportivo, ma dal lato opposto» spiega Pizzolato. Appuntamento dunque per la sera di giovedì 31 gennaio, in via Pradisera.

Gli ingredienti sono sempre quelli: il risotto nella pentola “da Guinness dei primati”, le note della banda, il fuoco che avvolge il grande fantoccio, anche quest’anno preparato rigorosamente da volontari.