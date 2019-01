Siena lanciatissimo, ma la Pro Patria ci vuole provare

Prima della partenza per Siena, dove mercoledì (18,30) giocherà la gara valida per la 22a giornata, la Pro Patria si guarda dentro: se all’inizio del campionato quella in Toscana pareva una trasferta più che proibitiva, adesso gli uomini di Javorcic possono pensare all’impresa.

«Quella di Siena rimane una trasferta difficilissima – spiega alla vigilia l’allenatore croato – perché la Robur è un avversario forte e preparato, sta recuperando giocatori importanti e viene da quattro vittorie di fila. È sicuramente una delle migliori squadre del girone, ma noi andremo in Toscana per metterla in difficoltà, con il rispetto che ci siamo guadagnati sul campo in questi mesi».

Javorcic ha ragione: questa Pro Patria ha saputo, da neopromossa tutt’altro che ricca, confezionare un cammino che parla di 27 punti in 19 partite e un nono posto non così facile da pronosticare in estate. Il Siena è appena sopra, a quota 29, anche se la formazione bianconera ha disputato due partite in meno per effetto di quello spezzatino indigesto che caratterizza il calendario di Serie C in questa stagione.

Per quanto riguarda la formazione c’è un’unica certezza, il turnover: «Continuiamo su questa linea da inizio stagione, e cioè dare una opportunità a tutti i ragazzi che hanno dimostrato di meritarsela. C’è l’incognita meteo, ma siamo pronti a scendere in campo con ogni condizione. È una delle trasferte più difficili, cercheremo di fare la nostra partita di attenzione». A caccia dell’impresa dunque, dato che in caso di tre punti i bustocchi supererebbero momentaneamente proprio il Siena, a quota 32.

Buone notizie dal campo: rientra Fietta «non al 100% ma è disponibile a darci una mano» e soprattutto Mora che domenica ha saltato la gara (vinta) con l’Olbia per squalifica. Il 21enne di scuola Atalanta resta uno dei giocatori chiave nel 3-5-2 dei Tigrotti, perché è l’unico laterale destro naturale a disposizione di Javorcic. Incertezza, come sempre, per il duo d’attacco che tre giorni fa è stato formato da Le Noci e Mastroianni, anche se poi il mattatore allo “Speroni” è stato Niccolò Gucci, che al “Franchi” potrebbe anche sentire profumo di derby, lui che è nato a Bagno a Ripoli in provincia di Firenze.

