I sindacati chiedono il rinnovo del contratto della sanità privata

Mobilitazione di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Lombardia a sostegno del rinnovo del contratto dei lavoratori della sanità privata, scaduto da 12 anni. Per denunciare una situazione divenuta ormai intollerabile e sollecitare Regione Lombardia a farsi parte attiva a sostegno delle richieste dei lavoratori, mercoledì 30 gennaio si terrà una grande manifestazione regionale sotto Palazzo Lombardia, a partire dalle ore 9.30.

Il contratto riguarda 50mila lavoratori e lavoratrici delle 670 strutture sanitarie private attive in Lombardia. Da inizio gennaio a oggi decine le iniziative organizzate sul territorio per sollecitare le associazioni datoriali Aris e Aiop a chiudere una trattativa che prosegue da più di un anno.

«Le retribuzioni sono ferme da troppo tempo e hanno perso molto potere d’acquisto – hanno spiegato i tre segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Lombardia, Manuela Vanoli, Mauro Ongaro, Daniele Ballabio – Il sistema dei diritti e delle tutele non è più adeguato ai cambiamenti avvenuti in questi anni. Ciò nonostante i lavoratori del settore in questi anni hanno assicurato prestazioni sanitarie fondamentali a tutti i cittadini».

I sindacati chiedono:

– alle istituzioni di fare la loro parte per garantire un buon contratto ai lavoratori della sanità privata.

– ai cittadini di solidarizzare per un buon contratto per i lavoratori della sanità privata.

– alle aziende che sollecitino le loro rappresentanze per un buon contratto per i lavoratori della sanità privata.

– a Aris e Aiop che rinnovino finalmente il contratto per le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata.