Il sindaco di Golasecca: “È entrata Sesto e noi rimaniamo esclusi dalla Commissione Ambientale di Malpensa”

«Personalmente mortificato» dal mancato invito alla Commissione Ambientale Aeroportuale. Claudio Ventimiglia, sindaco di Golasecca, non ci sta a farsi mettere ai margini del dibattito (tecnico) sull’impatto dell’aeroporto. O meglio: non ci sta che il suo paese venga messo ai margini

Ventimiglia parla della necessità di «uguali regole per tutti», a fronte del fatto che nella Commissione è stata nel frattempo invitata anche Sesto Calende, oltre a Somma. Golasecca, che è in mezzo alle due cittadine, rimane invece a bocca asciutta.E con il paradosso che invece Golasecca fa parte del Cuv, il Consorzio Urbanistico Volontario dei Comuni Malpensa, ceh proprio in questi mesi sta battagliando per ottenere un Piano d’Area che regoli e guidi lo sviluppo di Malpensa..

Ventimiglia ha annunciato che inoltrerà «nuova formale richiesta» per la «ammissione del Comune di Golasecca nella Commissione Ambientale Aeroportuale in qualità di uditore». L’ultima riunione della Commissione si è tenuta giovedì mattina. Nel 2019, tra l’altro, è prevista anche la chiusura estiva (per manutenzione) di Linate che prevederà un aumento dei passeggeri e dei voli su Malpensa.