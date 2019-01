Somma sfiora i 18mila abitanti, sempre più “nuovi sommesi”

Cresce, anche se di poco, la popolazione di Somma Lombardo nel 2018: venticinque cittadini in più, per un totale che sfiora i 18mila abitanti.

Il numero di residenti registrati all’Anagrafe comunale di Somma Lombardo al 31 dicembre scorso è pari a 17944 persone, di cui 8796 maschi e 9148 femmine, contro i 17919 residenti (8797 maschi e 9122 femmine) registrati al 1° gennaio 2018. Il saldo naturale è negativo, 137 nati contro 177 morti (-40), mentre è positivo il saldo migratorio, 758 nuovi iscritti contro 693 cancellati (+65). Il saldo totale è pari a 25 nuovi residenti. I nuclei familiari sono 7651.

I nuovi iscritti all’Anagrafe per trasferimento da altri comuni italiani sono 597, di cui 129 stranieri (22%), mentre gli iscritti per trasferimento dall’estero sono 120, di cui 110 stranieri (92%). Le cancellazioni per trasferimento ad altri comuni italiani sono 567, di cui 147 riguardanti stranieri (26%), mentre i residenti cancellati per trasferimento all’estero sono 69, di cui 21 stranieri (30%).

Diminuiscono, invece, i residenti stranieri a Somma Lombardo: il numero complessivo è sceso di 19 unità. A fronte di un saldo naturale positivo, 24 nati contro 2 morti (+22), si registra un saldo migratorio negativo: 263 nuovi iscritti all’Anagrafe, 304 cancellati (-41). Il saldo totale è pari a 19 residenti stranieri in meno.

In totale la popolazione straniera ammonta a 1981 residenti, pari all’11% del totale. Le nazionalità più rappresentate sono: Romania (445), Albania (268), Marocco (220), Pakistan (134) e Cina (111).