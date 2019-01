Sostenere la ricerca per la sclerosi multipla con un lascito testamentario

Giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 16.00, presso la Sede Unitre di Tradate in via Mameli, 13, si terrà un incontro aperto ai cittadini volto a sensibilizzare, informare e soprattutto offrire un servizio di consulenza in materia di successioni.

L’incontro – gratuito – è promosso dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla(AISM) con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato.

L’iniziativa – giunta alla sua XV° edizione – vedrà la presenza del notaio Renato Boga del Consiglio Notarile di Milano per fornire ai cittadini un’informazione chiara e esaustiva sull’importanza dei lasciti solidali, spiegando cosa prevede la legge italiana in materia di successioni testamentarie per poter fare scelte consapevoli e scoprire come sia possibile dare un contributo concreto aiutando il futuro della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, grazie anche ai progetti di AISM e della sua Fondazione.

La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante. Nel nostro paese si registra una nuova diagnosi ogni 3 ore. Colpisce per lo più i giovani sotto i 40 anni e le donne. Il 10% della popolazione colpita non ha ancora compiuto 18 anni.

La campagna “TU SEI FUTURO” nasce per sensibilizzare sull’importanza dei lasciti solidali al fine di realizzare i più importanti progetti di AISM e della sua Fondazione a favore delle persone con sclerosi multipla.

«Il mio presente è la sclerosi multipla, il mio futuro sei tu. Con un lascito ad AISM tu sarai quella cura che ancora non c’è»: questo è il messaggio della campagna che ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza, in ogni cittadino, sull’importanza di fare testamento e di poter decidere di contribuire a migliorare il futuro di molte persone con SM e dei loro familiari, affidando il proprio impegno a una semplice volontà mediante un lascito solidale.

Tutte le informazioni in materia di lasciti anche su www.aism.it/lasciti e per tutta la settimana un Numero Verde dedicato 800.094464.