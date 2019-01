Stanziati i fondi regionali per il Centro Geofisico Prealpino

Su proposta degli assessori Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima), la Giunta regionale lombarda ha dato il via libera ad contributo annuale di 120.000 euro per il Centro Geofisico Prealpino.

Un cifra stanziata per assicurare la continuità delle attività della Società astronomica G.V. Schiaparelli, fondata da Salvatore Furia e impegnata nella previsione metereologica e studio degli eventi sismici, di rilevante valore scientifico.

I fondi saranno erogati da Arpa Lombardia nell’ambito del proprio bilancio.

“Un contributo importante – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Raffale Cattaneo – per assicurare la continuità ad un centro che ha un grandissimo valore per il territorio di Varese e per la Lombardia. Si tratta di un osservatorio che ha acquisito negli anni sempre più autorevolezza all’interno del panorama nazionale: un tributo alla memoria del suo fondatore Salvatore Furia e un plauso a chi sta proseguendo questa preziosa attività”.

Le attività 2018 del Centro sono state particolarmente significative: elaborazione di previsioni meteorologiche giornaliere a carattere locale, partecipazione alle sessioni operative della sala emergenze congiunta della Protezione Civile della Provincia e della Prefettura di Varese; raccolta di dati meteorologici delle stazioni capillarmente diffuse sul territorio della Provincia di Varese indispensabili per studi climatologici sulle serie storiche, in collaborazione con l’Università degli studi di Milano; attività di supporto alla rete nazionale sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con la stazione sismica installata al Campo dei Fiori.

“Il centro geofisico – ha detto l’assessore Foroni – rappresenta un sostegno concreto e affidabile per la Protezione civile che, grazie anche alle previsioni meteo dello Schiaparelli, può gestire le criticità operative legate al maltempo nel migliore dei modi”.