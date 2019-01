Star “criminali” nelle sale: le nuove uscite al cinema

Massimiliano Bruno dirige ed interpreta, insieme a Alessandro Gassmann, Marco

Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli, Non ci resta che il crimine.

Il film, in uscita al cinema giovedì 10 gennaio, racconta la storia di tre amici, che organizzano un “Tour Criminale” di Roma alla scoperta dei luoghi teatro delle gesta della Banda della Magliana. Per «calarsi nella parte» i protagonisti si procurano abiti ed accessori vintage in modo da risultare credibili, tanto da finire loro malgrado, a causa di un’anomalia temporale, dritti negli anni Ottanta. Mentre l’Italia impazzisce per i Mondiali di calcio, i tre malcapitati si troveranno di fronte ai membri della Banda della Magliana che all’epoca gestivano le scommesse clandestine sportive…

City of lies, nelle sale italiane dal 10 gennaio, ci riporta invece negli anni Novanta. Russell Poole è un investigatore ossessionato dagli omicidi dei rapper Tupac Shakur e Notorious B.I.G., tanto da rovinare la propria carriera. Il giornalista Jack Johnson, vincitore di un Peabody Award con un articolo sui casi di Tupac e Biggie, lo contatta allo scopo di ottenere una ricostruzione completa di ciò che accadde davvero in quelle notti.

Robert Zemeckis dirige Benvenuti a Marwen, al cinema da giovedì 10 gennaio. L’illustratore Mark Hogancamp, per i postumi di un pestaggio omofobo, ha subito una perdita di memoria e della capacità di disegnare. Nel tentativo di rielaborare il dramma, Mark ricrea nel giardino di casa delle scene di vita quotidiana con l’aiuto di bambole e pupazzi, che raffigurano donne e soldati. Con l’arrivo della nuova vicina Nicole, Mark ritiene sia arrivato finalmente il momento di superare il trauma e liberarsi dalla dipendenza da antidolorifici.