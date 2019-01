Sterpaglie in fiamme, intervengono i volontari e i Vigili del fuoco

È la seconda volta in pochi giorni che un rogo di foglie e sterpaglie si trasforma in un piccolo incendio che costringe all’intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco.

Questa volta è accaduto in via largo 5 alpini nella mattina di mercoledì 9 gennaio. Le fiamme sono partite da un luogo privato per poi diffondersi anche sul verde pubblico.

L’intervento dei volontari della protezione civile di Travedona Monate e dei vigili del fuoco ha permesso di mettere subito in sicurezza la zona e spegnere le fiamme.

«Soprattutto in questo periodo di forte siccità e vento, bisogna assolutamente evitare di accendere fuochi – ammonisce il sindaco Andrea Colombo -. È successo anche pochi giorni fa in via ai Monti e anche per quell’occasione ringrazio i volontari di protezione civile, i tecnici comunali e gli operatori dei vigili del fuoco per l’intervento».