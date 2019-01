Tatto e sperimentazioni d’arte con i laboratori di “Villa Panza Kids”

Torna la rassegna di laboratori creativi “Villa Panza Kids” ideata per accompagnare i bambini e le loro famiglie alla scoperta dei linguaggi dell’arte contemporanea in modo coinvolgente e divertente.

I nuovi percorsi rivolti ai giovanissimi partono domenica 20 gennaio alle ore 15 con “Il mondo di Barry X Ball”, per scoprire l’arte e la poetica dell’artista californiano esposto a Villa e Collezione Panza e sperimentare i materiali esotici e preziosi da lui utilizzati.

I laboratorio parte da stimoli ed esperienze tattili proposte ai bambini per entrare in sintonia con il processo creativo dell’artista, attraverso un viaggio attraverso tra i materiali preziosi ed esotici utilizzati dall’artista.

In laboratorio, i bambini, potranno affondare le mani e comporre una personale tavola tattile di diversi materiali: granulometria, temperatura, texture.

Prenotazione obbligatoria al numero 0332 283960 oppure faibiumo@fondoambiente.it.