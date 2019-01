Tentano il furto in una ditta di abbigliamento, i carabinieri arrestano un ladro

La scorsa notte i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio hanno tratto in arresto in flagranza del reato di tentato furto in ditta un cittadino albanese, 30enne, domiciliato a Milano, disoccupato, pluripregiudicato, irregolare sul territorio nazionale.

I militari operanti a seguito di richiesta telefonica pervenuta alla centrale operativa, hanno bloccato il soggetto mentre tentava di consumare, probabilmente con un complice datosi alla fuga, un furto all’interno di un ditta di abbigliamento di corso Sempione.

Nel corso della perquisizione personale il giovane ladro veniva trovato in possesso di numerosi attrezzi da scasso quali radio ricetrasmittente, ascia a martello, torcia, guanti, chiave inglese e tronchesi. Il furto è stato sventato ma gli eventuali complici sono riusciti a sfuggire alla cattura. Il materiale è stato posto in sequestro.

L’ arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza per tutta la notte, in attesa del rito direttissimo al termine del quale, convalidato l’arresto, è stato rimesso in libertà senza obblighi ne misure cautelari. Sono in corso accertamenti allo scopo di individuare il presunto complice datosi alla fuga in zona boschiva poco prima intervento militari.