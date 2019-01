Tentarono il furto a S.Silvestro, ai domiciliari due dei tre arrestati

Scarcerati e messi agli arresti domiciliari due dei tre nomadi – una donna e due uomini – che all’ultimo dell’anno sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti per tentato furto.

Il trio era stato notato da un vicino di casa di una villa di via Tasso a Varese, zona Cartabbia, mentre uscivano dalla proprietà privata di un residente.

Le Volanti della Polizia di Stato, arrivate sul posto in pochi minuti hanno fermato i tre, colti quindi sul fatto, ma senza aver avuto il tempo di sottrarre nulla dall’abitazione prescelta per il colpo.

I fatti si riferiscono alla tarda mattinata del 31.

Oggi l’udienza di convalida dell’arresto in tribunale a Varese e la decisione: una delle tre persone rimane in carcere, per le altre due è stata decisa la misura cautelare degli arresti domiciliari.