Trenord, al via la selezione di 200 macchinisti e capitreno

Trenord ha dato il via alla selezione di 200 figure professionali: 100 macchinisti e 100 capitreno. Il nuovo processo di selezione prosegue l’ingente piano di assunzioni messo in atto dall’azienda di trasporto ferroviario lombarda: nel 2018 sono entrati in servizio 223 nuovi macchinisti e capitreno

Le selezioni aperte

Aperte a uomini e donne, entrambe le selezioni richiedono ai candidati diploma di scuola media superiore, ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza dell’inglese, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Il capotreno coordina l’equipaggio del treno per il corretto svolgimento del viaggio; fornisce assistenza ai passeggeri, svolge attività di vendita e controllo dei titoli di viaggio. I candidati devono dimostrare spiccate doti relazionali, capacità di problem solving e stress management. Ulteriori requisiti sono flessibilità, senso di responsabilità, affidabilità, predisposizione al rispetto delle regole.

Il macchinista garantisce ai clienti un viaggio puntuale e senza intoppi, nel rispetto delle normative di sicurezza, e lavora con il capotreno per le attività legate al servizio. Ai candidati sono richiesti senso di responsabilità, affidabilità, flessibilità, capacità di ascolto, buone doti relazionali. Per tale compito sono inoltre necessarie stabilità e autonomia decisionale, nel rispetto di norme regolamentari e disposizioni aziendali.

La ricerca non è rivolta a candidati già in possesso delle abilitazioni alla mansione di capotreno o macchinista, seppur conseguite anche solo parzialmente. L’iter di selezione prevede una fase iniziale di prescreening, tramite una prova scritta con test attitudinali a risposta multipla. I profili idonei saranno convocati per la fase successiva, che consisterà in colloqui motivazionali e conoscitivi.

I 200 profili selezionati entreranno a far parte della squadra di Trenord dopo un percorso di apprendistato della durata di 6 mesi per i capitreno, 13 mesi per i macchinisti, che permetterà loro di conseguire le abilitazioni professionali e di acquisire competenze nell’ambito di soft skills e dotazioni commerciali e comportamentali.

Gli interessati possono candidarsi, entro il 1 febbraio, sul sito https://lavoro.generazionevincente.it/