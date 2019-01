Tutelare i tecnici di radiologia: l’impegno della commissione sanità

Un tavolo tecnico di lavoro per affrontare le problematiche della radiologia medica. Questo chiede una proposta di risoluzione, approvata oggi all’unanimità in Commissione Sanità.

Il documento, illustrato dal Presidente della Commissione Emanuele Monti (Lega), chiede al Presidente Fontana di individuare soluzioni nell’ambito delle competenze della Regione, tutelando la professionalità acquisita e garantendo le prestazioni dei professionisti all’interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie, secondo la normativa in vigore. Il tema dei rischi derivanti dall’impiego delle radiazioni era stato sollevato dai rappresentanti degli ordini professionali nelle audizioni in Commissione.

Nello specifico il documento approvato impegna la Giunta ad attivarsi presso la Conferenza Stato Regioni e il Governo per individuare una soluzione “affinché i professionisti potenzialmente equivalenti e coloro che, pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti dall’attuale normativa per l’iscrizione al relativo albo, sono entrati e hanno operato in modo lecito e trasparente, possano continuare ad operare purché in possesso di titoli di studio, percorsi formativi e professionali idonei, tutelandone la professionalità acquisita per continuare a garantire le loro prestazioni all’interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie”.

Il provvedimento sarà sottoposto all’esame e al voto definitivo dell’Aula nella seduta del 5 febbraio.