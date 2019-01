Tutti i cristiani in preghiera. Sabato tuffo gelato a Ghirla

È la settimana ecumenica, quella in cui tuttle le confessioni che si rifanno al cristianesimo si racchiudono in preghiera e ripercorrono le tappe della fede a seconda dei riti.

Proprio come il “battesimo” degli ortodossi che ogni anno si ritrovano in località Eden, a Ghirla, per un tuffo nel lago ghiacciato.

Dal 18 al 25 gennaio 2019 vi sarà la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani quest’anno intitolata “Cercate di essere veramente giusti” (Deuteronomio 16, 18-20).

Ecco qui di seguito gli appuntamenti per la zona pastorale di Varese.

Sabato 19 gennaio ore 15.00 presso il Lago di Ghirla a Valganna: rito ortodosso russo di purificazione battesimale, nel laghetto ghiacciato.

Domenica 20 gennaio: ore 11.30 presso la Chiesa Ortodossa Romena (Viale Europa 102 – Varese), Santa Liturgia Ortodossa Romena; ore 17.30 Basilica di San Vittore a Varese: Santa Messa per l’Ecumenismo con riflessione iniziale di Padre Vladimir Khomenko della Chiesa Ortodossa Russa; ore 20.30: presso il Convento dei Frati Cappuccini (Viale Borri 109 – Varese): Santa Messa per l’Ecumenismo con riflessione ecumenica del pastore Alessandro Esposito della Chiesa Valdese.

Lunedì 21 gennaio ore 20.45 presso la Chiesa di San Massimiliano Kolbe (Viale Aguggiari 140 – Varese): “Da che pulpito viene la predica”, riflessione ecumenica a tre voci del pastore Alessandro Esposito, di don Lanfranco Agnelli e del teologo Sorin Voicu.

Mercoledì 23 gennaio ore 20.45 presso la Chiesa Luterana (Via IV Novembre 12 – Caldana di Cocquio Trevisago): celebrazione ecumenica con tutti i rappresentanti delle Chiese Cristiane.

Giovedì 24 gennaio ore 20.45 presso la Chiesa Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo (Piazza Giovanni XXIII – Luino): riflessione ecumenica del pastore Alessandro Esposito della Chiesa Valdese (a seguire rinfresco presso la sala parrocchiale “Pio XII adiacente alla Chiesa in Piazza Giovanni XXIII 13).